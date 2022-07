Borsa: Europa positiva tra trimestrali e Fed, Milano +0,6% (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee imboccano la strada del rialzo, dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. Sui mercati tiene banco il tema della crescita economica globale mentre muove i primi passi la stagione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Borse europee imboccano la strada del rialzo, dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza. Sui mercati tiene banco il tema della crescita economica globale mentre muove i primi passi la stagione ...

fisco24_info : Borsa: Europa positiva tra trimestrali e Fed, Milano +0,6%: Brillano banche e tlc. L'euro si rafforza sul dollaro - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio in calo aspettando la Fed, -0,5% future sul Ftse Mib - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue in calo, pesa l'energia - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue in calo, pesa l'energia. Petrolio scende a livelli aprile. Euro si indebolisce su dollaro… - MilanoFinanza : Borsa, l'Europa vira al rialzo. Focus sulle prossime mosse delle banche centrali -