Accordo Sky-DAZN? La situazione tra TIM, Serie A e highlights (Di giovedì 21 luglio 2022) Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile Accordo tra DAZN e Sky per riportare l’Ott all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. Voci sempre più insistenti negli ultimi giorni, in una situazione in cui si incastrano diversi temi, dall’Accordo tra la stessa DAZN e Tim fino alla questione degli highlights della Serie Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibiletrae Sky per riportare l’Ott all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. Voci sempre più insistenti negli ultimi giorni, in unain cui si incastrano diversi temi, dall’tra la stessae Tim fino alla questione deglidellaCalcio e Finanza.

FBiasin : “#Juventus, accordo raggiunto con il #Torino per #Bremer: 40 milioni + 7 di bonus”. (Sky) - MatteoSpaziante : RT @CalcioFinanza: Accordo Sky-DAZN? La situazione tra TIM, Serie A e gli highlights del campionato - CalcioFinanza : Accordo Sky-DAZN? La situazione tra TIM, Serie A e gli highlights del campionato - sportli26181512 : #Media #Notizie Accordo Sky-DAZN: la situazione tra TIM, Serie A e highlights: Si fanno sempre più forti le indiscr… - zazoomblog : DAZN e SKY nuovo accordo per la Serie A 2022-2023: i tifosi non vedono l’ora - #nuovo #accordo #Serie #2022-2023: -