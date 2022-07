Anzio, lite sul litorale laziale. Ucciso pugile di 25 anni. Assassino ancora in fuga (Di lunedì 18 luglio 2022) Leonardo Muratovic, 25 anni, manovale e pugile professionista di Aprilia, è stato è stato Ucciso durante una rissa degenerata in omicidio al Bodeguita Beach di Anzio, sul litorale laziale. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Testimoni hanno riferito che il ragazzo che si trovava nel locale con la fidanzata, è stata invitato ad uscire da due buttafuori. Ad attenderlo fuori, c’era un gruppo di ragazzi che lo hanno subito accerchiato e a turno lo hanno colpito Ad un certo punto, uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello, colpendo Muratovic all’addome che è stato trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio ma è deceduto poco dopo. L’Assassino ha fatto subito perdere le sue tracce. La polizia ha avviato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Leonardo Muratovic, 25, manovale eprofessionista di Aprilia, è stato è statodurante una rissa degenerata in omicidio al Bodeguita Beach di, sul. La dinamica dell’accaduto èpoco chiara. Testimoni hanno riferito che il ragazzo che si trovava nel locale con la fidanzata, è stata invitato ad uscire da due buttafuori. Ad attenderlo fuori, c’era un gruppo di ragazzi che lo hanno subito accerchiato e a turno lo hanno colpito Ad un certo punto, uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello, colpendo Muratovic all’addome che è stato trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale dima è deceduto poco dopo. L’ha fatto subito perdere le sue tracce. La polizia ha avviato ...

