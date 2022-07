Covid, Speranza: “No a nuove regole, ma cautela” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono cambiamenti di natura formale nelle regole” anti Covid in Italia “ma c’è una richiesta di cautela: se si sta in un posto dove ci sono tante persone è importante prendere precauzioni”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo sull’ipotesi di nuove regole per frenare la nuova ondata di Covid, a margine del convegno ‘La sanità della polizia di Stato 3.0’. “E’ una fase diversa, abbiamo anticorpi monoclonali, antivirali, una protezione larga con i vaccini e quindi siamo in una condizione diversa rispetto al passato ma il Covid è ancora una sfida di oggi e quindi non dobbiamo abbassare la guardia – ha aggiunto – In ogni situazione dove può esserci il rischio di contagio è importante avere la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono cambiamenti di natura formale nelle” antiin Italia “ma c’è una richiesta di: se si sta in un posto dove ci sono tante persone è importante prendere precauzioni”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertorispondendo sull’ipotesi diper frenare la nuova ondata di, a margine del convegno ‘La sanità della polizia di Stato 3.0’. “E’ una fase diversa, abbiamo anticorpi monoclonali, antivirali, una protezione larga con i vaccini e quindi siamo in una condizione diversa rispetto al passato ma ilè ancora una sfida di oggi e quindi non dobbiamo abbassare la guardia – ha aggiunto – In ogni situazione dove può esserci il rischio di contagio è importante avere la ...

