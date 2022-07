Si chiude il caso dell’omicidio di Willy a Colleferro. Per i fratelli Bianchi inflitto l’ergastolo (Di lunedì 4 luglio 2022) Gli insulti, poi gli spintoni e infine i calci e i pugni che hanno messo fine alla vita di Willy Monteiro Duarte. Un folle pestaggio su cui, a distanza di un anno e dieci mesi dai fatti, la Corte d’Assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, ha emesso un primo verdetto condannando all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, mentre per Francesco Belleggia sono stati inflitti 23 anni di reclusione e per Mario Pincarelli la condanna è stata a 21 anni. Disposta dai giudici anche una provvisionale di 200mila euro ognuno per i genitori della vittima e 150mila euro alla famiglia. Gli insulti, poi gli spintoni e alla fine le condanne A tutti loro la Procura di Velletri contestava il reato di omicidio volontario per aver massacrato Willy la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 in una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Gli insulti, poi gli spintoni e infine i calci e i pugni che hanno messo fine alla vita diMonteiro Duarte. Un folle pestaggio su cui, a distanza di un anno e dieci mesi dai fatti, la Corte d’Assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, ha emesso un primo verdetto condannando alMarco e Gabriele, mentre per Francesco Belleggia sono stati inflitti 23 anni di reclusione e per Mario Pincarelli la condanna è stata a 21 anni. Disposta dai giudici anche una provvisionale di 200mila euro ognuno per i genitori della vittima e 150mila euro alla famiglia. Gli insulti, poi gli spintoni e alla fine le condanne A tutti loro la Procura di Velletri contestava il reato di omicidio volontario per aver massacratola notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 in una ...

