Una Vita anticipazioni: Genoveva è minacciata (Di venerdì 1 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Genoveva è minacciata: la Salmeron potrebbe essere in grave pericolo, ecco cosa succede il 1 luglio. Come ogni giorno, arrivano le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita; quella di venerdì 1 luglio sarà l’ultima prima del doppio appuntamento piuttosto lungo del week end. Una Vita, cosa succede nella nuova puntata in onda il 1 luglio: Genoveva viene minacciata da lui.Genoveva ha scoperto la verità su David e Valeria, ma mentre cerca di far valere la sua posizione viene minacciata; ecco cosa succede alla Salmeron (e non solo) nella prossima puntata della telenovela. Una Vita anticipazioni, Genoveva è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Una: la Salmeron potrebbe essere in grave pericolo, ecco cosa succede il 1 luglio. Come ogni giorno, arrivano leper la nuova puntata di Una; quella di venerdì 1 luglio sarà l’ultima prima del doppio appuntamento piuttosto lungo del week end. Una, cosa succede nella nuova puntata in onda il 1 luglio:vieneda lui.ha scoperto la verità su David e Valeria, ma mentre cerca di far valere la sua posizione viene; ecco cosa succede alla Salmeron (e non solo) nella prossima puntata della telenovela. Unaè ...

