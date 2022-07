LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre per un posto in Final Eight (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 La Corea del Sud è invece già fuori dai giochi, si trova infatti in ultima posizione con 0 punti e con appena un set vinto. 15:19 Al momento l’Italia occupa la quarta posizione in classifica con 7 vittorie, 2 sconfitte e 20 punti complessivi. 15:16 Vi ricordiamo che a qualificarsi alla fase degli scontri diretti saranno le migliori più la Turchia in quanto Paese ospitante. 15.13 Si tratta del decimo appuntamento per le ragazze di Mazzanti, che quest’oggi andranno a caccia di un successo importante in ottica Final Eight. 15:10 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:22 Ladel Sud è invece già fuori dai giochi, si trova infatti in ultima posizione con 0 punti e con appena un set vinto. 15:19 Al momento l’occupa la quarta posizione in classifica con 7 vittorie, 2 sconfitte e 20 punti complessivi. 15:16 Vi ricordiamo che a qualificarsi alla fase degli scontri diretti saranno le migliori più la Turchia in quanto Paese ospitante. 15.13 Si tratta del decimo appuntamento per le ragazze di Mazzanti, che quest’oggi andranno a caccia di un successo importante in ottica. 15:10 Buon pomeriggio e benvenuti alladidel Sud, match valido per ladi ...

