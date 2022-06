La siccità spegne le fontane Prima lo stop in piazza Cadorna | poi quella del Castello | è scattata l’ordinanza del comune di Milano

(Di lunedì 27 giugno 2022) E’ diventata effettivadeldiper la lotta allae al caro energia. La fontana di, una delle più iconiche della città, da lunedì mattina non è più in funzione. Spenta già da domenica mattina anche la fontana principale dileL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LALE CENTRALI IDROELETTRICHE - Un bel guaio. Il 21 giugno è stata spenta dall'Enel la centrale idroelettrica di Isola Serafini " l'isola fluviale sul Po, vicina a Cremona " a causa ...Leggi Anche, Po in secca. Eneluna centrale idroelettrica nel Piacentino: 'E in Lombardia è finita l'acqua per l'uso agricolo' Se dallo stabilimento di Levissima ammettono le prime ...