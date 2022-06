Caos nella numerazione civica, Tartaglione: “Seri disagi per i cittadini, si agisca” (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Una numerazione civica confusionaria, soprattutto nelle periferie di Marcianise, causa molti disservizi ai cittadini. Dalle notifiche giudiziarie alla mancata individuazione da parte dei gestori delle utenze (luce, gas, telefonia, internet, ecc.) degli immobili dove allacciare i servizi. A questi disservizi si aggiungono i disagi dei corrieri per la consegna dei pacchi e quelli dei rider che girano, loro malgrado, a vuoto per le strade della città per consegnare una pizza o altro cibo a domicilio. Durante l’ultimo consiglio comunale il consigliere comunale di Marcianise Terra di Idee, Alessandro Tartaglione, ha prodotto un’interpellanza per comprendere cosa intende fare l’amministrazione comunale su questa importante problematica. “Ho chiesto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Unaconfusionaria, soprattutto nelle periferie di Marcianise, causa molti disservizi ai. Dalle notifiche giudiziarie alla mancata individuazione da parte dei gestori delle utenze (luce, gas, telefonia, internet, ecc.) degli immobili dove allacciare i servizi. A questi disservizi si aggiungono idei corrieri per la consegna dei pacchi e quelli dei rider che girano, loro malgrado, a vuoto per le strade della città per consegnare una pizza o altro cibo a domicilio. Durante l’ultimo consiglio comunale il consigliere comunale di Marcianise Terra di Idee, Alessandro, ha prodotto un’interpellanza per comprendere cosa intende fare l’amministrazione comunale su questa importante problematica. “Ho chiesto ...

Pubblicità

GiulianaDaniel2 : RT @roberto2_lamela: @teoxandra Penso che se nel caso dovesse tornare #Trump al potere negli #USA di #Russia ne avremo due e la povera #Eur… - roberto2_lamela : @teoxandra Penso che se nel caso dovesse tornare #Trump al potere negli #USA di #Russia ne avremo due e la povera… - Moreandbette_r : RT @deadghia: come lo spieghi agli altri il caos che hai nella testa se non te lo sai spiegare nemmeno tu - FedericaTanzi2 : RT @deadghia: come lo spieghi agli altri il caos che hai nella testa se non te lo sai spiegare nemmeno tu - Emma64047252 : RT @deadghia: come lo spieghi agli altri il caos che hai nella testa se non te lo sai spiegare nemmeno tu -