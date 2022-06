Star Wars: il vero complesso di Obi-Wan Kenobi come maestro di Anakin (Di giovedì 23 giugno 2022) Star Wars. Obi-Wan Kenobi si è ritrovato da giovanissimo ad assumere un incarico troppo delicato: addestrare un bambino già cresciuto, destinato a portare Equilibrio nella Forza. La promessa di Kenobi al maestro Qui-Gon Jinn, lo ha messo in una situazione scomoda, attribuendogli la responsabilità del futuro della Galassia. Quali erano i sentimenti di Obi-Wan nei Leggi su starwarsnews (Di giovedì 23 giugno 2022). Obi-Wansi è ritrovato da giovanissimo ad assumere un incarico troppo delicato: addestrare un bambino già cresciuto, destinato a portare Equilibrio nella Forza. La promessa dialQui-Gon Jinn, lo ha messo in una situazione scomoda, attribuendogli la responsabilità del futuro della Galassia. Quali erano i sentimenti di Obi-Wan nei

Pubblicità

starwarsnewsit : Star Wars: il vero complesso di Obi-Wan Kenobi come maestro di Anakin - - zazoomblog : Star Wars: Qui-Gon Jinn Fantasma di Forza? Cosa dice un racconto canon - #Wars: #Qui-Gon #Fantasma #Forza?… - H0tAvenger : RT @TristeMietitore: Che poi non ho mai indossato nulla in vita mia con i loghi di una forza armata, a parte l'Impero di Star Wars. - manu3110 : Obi-Wan Kenobi: 6 retcon introdotti nel finale di serie ? Star Wars Addicted - PotereaiSith : @GiGiglio99 La Reggina è salva ed è uscito l’ultimo episodio della serie su Star Wars, sono gasato COSENZA MERDAAAAA -