Un altro Domani Anticipazioni 17 giugno 2022: Julia e Sergio finalmente sposi. Tirso si arrende! (Di giovedì 16 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro Domani in onda il 17 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Julia e Sergio pronunceranno finalmente il Sì tanto atteso. Tirso, innamorato della ragazza, non troverà il coraggio di confessare i suo sentimenti e la perderà per sempre! Leggi su comingsoon (Di giovedì 16 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 17su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano chepronuncerannoil Sì tanto atteso., innamorato della ragazza, non troverà il coraggio di confessare i suo sentimenti e la perderà per sempre!

Pubblicità

prinxesschia : RT @BOOKSPERFVME: altro animale perché veramente ho bisogno di tonnellate (lol) di fortuna per domani vado d’anticipo - readandmusic88 : Oggi si piange... Domani è un altro giorno diceva Rossella. Che gran coraggio a guardare avanti nonostante tutto.… - mxlfoyslover : RT @BOOKSPERFVME: altro animale perché veramente ho bisogno di tonnellate (lol) di fortuna per domani vado d’anticipo - Majakovsk73 : @bordoni_russia Domani qualcun'altro dira che ne perdono solo 10.e stanno vincendo. Oscillazioni paurose nelle dichiarazioni - SergioR86081381 : @pablo__liberal @meb Dopo queste parole non merita nemmeno, iniziare altro domani -