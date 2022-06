Non c'è bavaglio alla stampa se si tutelano altre libertà costituzionali (Di domenica 5 giugno 2022) Il 17 dicembre scorso è entrata in vigore la norma sulla presunzione d'innocenza, in attuazione della direttiva europea del 2016 sul criterio dell'interesse pubblico per i contatti tra pm e giornalisti, che possono dunque realizzarsi esclusivamente attraverso le conferenze stampa, una novità che ovviamente vale anche per le forze di polizia. Nella riforma del Csm è previsto anche un illecito disciplinare per il magistrato che non rispetta le regole. Il fronte giacobino è ovviamente già insorto contro quello che definisce come un bavaglio alla libertà di stampa. Il ragionamento è più o meno questo: la pretesa di intervenire sulle modalità della comunicazione con un approccio burocratico ha prodotto regole potenzialmente lesive degli altrettanto rilevanti valori dell'informazione e dei ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Il 17 dicembre scorso è entrata in vigore la norma sulla presunzione d'innocenza, in attuazione della direttiva europea del 2016 sul criterio dell'interesse pubblico per i contatti tra pm e giornalisti, che possono dunque realizzarsi esclusivamente attraverso le conferenze, una novità che ovviamente vale anche per le forze di polizia. Nella riforma del Csm è previsto anche un illecito disciplinare per il magistrato che non rispetta le regole. Il fronte giacobino è ovviamente già insorto contro quello che definisce come undi. Il ragionamento è più o meno questo: la pretesa di intervenire sulle modalità della comunicazione con un approccio burocratico ha prodotto regole potenzialmente lesive deglittanto rilevanti valori dell'informazione e dei ...

