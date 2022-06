Elon Musk riporta in ufficio i dipendenti di Tesla Lui però fugge a St Tropez con l'attrice Natasha Bassett (Di giovedì 2 giugno 2022) Ecco chi è la nuova fidanzata, di trent'anni più giovane, per la quale il tycoon ha perso la testa. E dire che distrarlo dal business non è facilissimo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Ecco chi è la nuova fidanzata, di trent'anni più giovane, per la quale il tycoon ha perso la testa. E dire che distrarlo dal business non è facilissimo Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire s… - Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato'

Elon Musk contro Jeff Bezos: "si sta rilassando troppo, faccia meno feste e lavori di più" Dopo il pensionamento dello smart working in Tesla , Elon Musk si è nuovamente scagliato contro il proprietario di Blue Origin , quel Jeff Bezos che è sempre stato un suo rivale non solo nel campo dell'esplorazione spaziale ma anche nella classifica di ... Dovremo definire misure sempre più grandi e piccole Tesla, l'azienda di automobili elettriche di Elon Musk, è stata tra le prime a usare " gigafactory ", diventando fonte di ispirazione per altre società e per i mezzi di comunicazione, che talvolta ... Wired Italia Dopo il pensionamento dello smart working in Tesla ,si è nuovamente scagliato contro il proprietario di Blue Origin , quel Jeff Bezos che è sempre stato un suo rivale non solo nel campo dell'esplorazione spaziale ma anche nella classifica di ...Tesla, l'azienda di automobili elettriche di, è stata tra le prime a usare " gigafactory ", diventando fonte di ispirazione per altre società e per i mezzi di comunicazione, che talvolta ... Elon Musk, con il post sul Pride ci sta svelando chi è davvero