Torturano e minacciano il figlio gay per fargli cambiare idea | l’incubo durato due anni

(Di lunedì 30 maggio 2022) Latina. Avevano scoperto l’omosessualità del15enne e per questo lo avevano continuamente maltrattato, quasi come per punirlo. Due genitori del posto, di origine romena, rispettivamente 49 e 43, che hanno inflitto minacce e pressioni nei confronti del ragazzo a causa del suo orientamento sessuale non accettato dalla loro mentalità retrograda, coatta e violenta. Torture alperché omosessuale L’udienza è fissata per il prossimo 7 settembre, dal giudice Giorgia Castriota: la coppia è al momento irreperibile e, nel corso della prossima udienza, il magistrato deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio, a seguito degli accertamenti condotti dal pubblico ministero Antonio Sgarrella che aveva esercitato l’azione penale. Leggi anche: Latina, rompe due serrature, alla terza auto ce la fa ma lo beccano i Carabinieri: ...

