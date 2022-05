'Courtois League' | 'Carletto Magno | ma anche 'I colpi di classe di mercato' e 'La lista di Maldini' | le prime pagine di oggi

Advertising

Gazzetta_it : Klopp: 'Courtois, che parate. Dov'è la prossima finale? Prenoto l'hotel' #UCLFinal - sportli26181512 : 'Courtois League', 'Carletto Magno, ma anche 'I colpi di classe di mercato' e 'La lista di Maldini', le prime pagin… - VELOSPORT1960 : - VELOSPORT1960 : - Tooytter1 : RT @Gianpaolo_5: La Champions League del #RealMadrid: messo sotto per 1 partita e mezzo su 2 dal PSG, a un passo dall'eliminazione contro C… -

UEFA.com

La gara inizia dopo i fischi all'inno della Champions, in segno di protesta per i fatti accaduti all'esterno. Uno sprazzo di Liverpool più o meno a metà del primo tempo, conche ...Carlo Ancelotti, 62 anni, ha vinto la sua quarta Champions: il Real Madrid non era la squadra più forte, ma il suo allenatore l'ha trasformata in ... subito anche, cucito la porta con un... Finale Champions League PlayStation® Player of the Match ufficiale: Thibaut Courtois Il Real Madrid trionfa. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions, diventa il primo a vincerne quattro ...Poco male per il Real Madrid, il risultato non cambia più fino al fischio finale che sancisce il quattordicesimo titolo continentale per la squadra oggi allenata dal mostruoso Carlo Ancelotti Nel fina ...