Ecco le ultime novità dall’Argentina sul futuro di Paulo Dybala (Di sabato 28 maggio 2022) César Luis Merlo ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala. Ecco le parole del giornalista argentino: César Luis Merlo su Twitter fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. Ecco le parole del giornalista argentino di Tyc Sports: «Paulo Dybala ha un’offerta triennale con la Roma. Non ha fretta di definire il suo futuro ed è per questo che attende la proposta formale dell’Inter, che già conosce le sue pretese, e definirà il suo futuro solo tra 20/30 giorni circa. Preferisce un club con Champions». VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) César Luis Merlo ha fatto il punto suldile parole del giornalista argentino: César Luis Merlo su Twitter fa il punto suldile parole del giornalista argentino di Tyc Sports: «ha un’offerta triennale con la Roma. Non ha fretta di definire il suoed è per questo che attende la proposta formale dell’Inter, che già conosce le sue pretese, e definirà il suosolo tra 20/30 giorni circa. Preferisce un club con Champions». VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CaprioDavide : @gaetanostaglian Mi citi, per favore, i nomi delle ultime tre squadre ad aver vinto lo scudetto? Ecco - FaganKara : RT @tvdellosport: CHAMPIONS LEAGUE, LE ULTIME DA PARIGI Il nostro @tancredipalmeri è a Parigi per la finalissima di Champions League tra… - tancredipalmeri : RT @tvdellosport: CHAMPIONS LEAGUE, LE ULTIME DA PARIGI Il nostro @tancredipalmeri è a Parigi per la finalissima di Champions League tra… - AttilaAzureRive : RT @Axen0s: Dicevamo ieri che la dx fa propaganda mentre la sx fa disinformazione? Beh ecco un esempio: A sx un giornalista sostiene che i… - tvdellosport : CHAMPIONS LEAGUE, LE ULTIME DA PARIGI Il nostro @tancredipalmeri è a Parigi per la finalissima di Champions Leagu… -