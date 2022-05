Florida | i crimini del comunismo diventano materia di studio | “Gli alunni devono conoscere le atrocità”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Direttamente dal Miami Herlad arriva la notizia che il 7 novembre, dall’anno scolastico 2023-2024 in poi, per gli studenti (e gli insegnanti) delle scuole pubbliche in, sarà la Giornata delle vittime del. In classe, per 45 minuti, si rifletterà suicommessi da Josip Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro e tutti i dittatori comunisti. Lo ha annunciato il governatore Ron De Santis, che alle parole ha fatto seguire la firma del provvedimento. Obiettivo: farai ragazzi i risultati del socialismo reale. Fame, povertà, esilio, persecuzione di intere categorie di cittadini, eliminazione del dissenso, repressione della libertà di parola. Il governatore dellafirma il provvedimento Presto gli insegnanti delle scuole pubbliche indovranno dedicare ...

