F1, quando i prossimi Test? Calendario e programma Sakhir 2022: ultimi tre giorni prima del Mondiale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Messa in archivio la prima fase dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno, è già tempo di pensare alla seconda che si disputerà sul tracciato di Sakhir, con i Test ufficiali del Bahrein. Dopo la tre-giorni Barcellona, con sessioni top-secret, finalmente scopriremo i reali valori in pista. Dal 12 al 14 marzo i protagonisti della massima serie del motorsport avranno tre giorni di lavoro sulla pista collocata nel deserto vicino alla capitale Manama, con turni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (probabile pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.00) da sfruttare al massimo, su un tracciato indicativo che sa unire settori veloci a curve lente. Dopo quanto visto al Montmelò vedremo conferme anche a Sakhir? La stagione sarà ormai alle porte (l’esordio si terrà sulla stessa ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Messa in archivio lafase deipre-stagionali riservati alla Formula Uno, è già tempo di pensare alla seconda che si disputerà sul tracciato di, con iufficiali del Bahrein. Dopo la tre-Barcellona, con sessioni top-secret, finalmente scopriremo i reali valori in pista. Dal 12 al 14 marzo i protagonisti della massima serie del motorsport avranno tredi lavoro sulla pista collocata nel deserto vicino alla capitale Manama, con turni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (probabile pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.00) da sfruttare al massimo, su un tracciato indicativo che sa unire settori veloci a curve lente. Dopo quanto visto al Montmelò vedremo conferme anche a? La stagione sarà ormai alle porte (l’esordio si terrà sulla stessa ...

Advertising

MarcVitale4 : @EnricoLetta I prossimi ad essere attaccati saremmo noi. Scegliamo di combattere quando ci conviene, indebolendo il… - mondisommersi1 : E niente si riparte con la storia che Antun,procuratore di Dybala,deve arrivare nei prossimi giorni...da quando c'e… - achillegiardina : RT @Massi_Fantini84: Per correttezza scientifica non ci sono ancora prove dirette su pazienti che il vaccino novavax abbia alta efficacia a… - Paolik7 : Spalletti non era Guardiola quando tutto andava bene (infortuni e covid prossimi allo zero) -ora- non è diventato E… - ilnidodelfalco1 : Gli amici #cinesi di #putin gli stanno accanto. E si capisce perché: hanno pretese anche loro su parte del sud-est… -