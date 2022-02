Etna | nuova intensa eruzione e fontana di lava

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Catania –‘accelerazione’ della fase eruttiva dell’con unae spettacolare ‘di’ dal cratere di Sud-Est. Dalla ‘bocca’ emerge anche una nube vulcanica che ha raggiunto un’altezza di 10 chilometri e che, sulla base del modello previsionale, si dirige in direzione Sud-Est. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo (Ingv-Oe), di Catania. I valori dell’ampiezza media del tremore dei canali magmatici interni del vulcano sono su livelli molto alti e il centroide delle sorgenti è localizzato nell’area del cratere di Sud-est a una altezza di circa 2.800-2.900 metri sul livello del mare. Gli strumenti dell’Ingv-Oe di Catania osservano anche un incremento dell’attività infrasonica che risulta localizzata in prossimità ...

E' alta almeno 11 km la grande nube eruttiva emessa dal cratere di Sud - Est dell', dove è in corso unaintensa fase eruttiva con 'fontana di lava', e che ha coperto parzialmente il cielo sopra Catania. In diversi paesi etnei 'piove' cenere e il materiale piroclastico sta ...Un'immagine che vale più di mille parole:eruzione dall', con relativa nube vulcanica, che è ben visibile anche da Ragusa, come testimonia questa foto.Nuova eruzione etnea in corso da stamattina: visibili fontane di lava e un pennacchio di fumo ben 10 chilometri, che si dirige verso Sud-Est ...Catania, 21 febbraio 2022 - Una spettacolare fontana di lava, sgorgata dal cratere Bocca Nuova dell'Etna, ha sprigionato una nube di cenere alta circa 10 chilometri. Secondo una previsione dell'Osserv ...