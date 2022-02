Juventus-Sassuolo, Dybala in gol: è 1-0 (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alla Juventus bastano tre minuti per passare in vantaggio contro il Sassuolo nel quarto di finale di Coppa Italia. Sugli sviluppi di uno scambio tra Alex Sandro e McKennie, la palla si è impennata ed è caduta proprio sui piedi di Paulo Dybala che ha calciato e col rimbalzo ha battuto Pegolo. Vantaggio immediato dei bianconeri all’Allianz Stadium. Gol numero 112 in bianconero per la Joya. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allabastano tre minuti per passare in vantaggio contro ilnel quarto di finale di Coppa Italia. Sugli sviluppi di uno scambio tra Alex Sandro e McKennie, la palla si è impennata ed è caduta proprio sui piedi di Pauloche ha calciato e col rimbalzo ha battuto Pegolo. Vantaggio immediato dei bianconeri all’Allianz Stadium. Gol numero 112 in bianconero per la Joya. SportFace.

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE ?? @JuventusTv - juventusfc : Manca poco a #JuveSassuolo Infornata di numeri! ?? Matchday Stats - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - ganassa_ : Il Sassuolo non sa più cosa inventarsi per far fare il 2-0 alla Juventus, chiudendo la pratica già nel primo tempo - Reypablinni : 1ª parte Juventus 1 - Sassuolo 0. Goles: 3' Dybala (Juv) -