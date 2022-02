Salvini: “Se qualcuno vuol rifare la Dc è libero, ma insieme siamo maggioranza” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non sono per il toto, toto Casini, toto Renzi. Se qualcuno vuole rifare la Dc è liberissimo di farlo. Il centrodestra è maggioranza nel Paese, ha il dovere di mettersi insieme. Ma se qualcuno dice una cosa e ne fa un’altra come sul presidente della Repubblica non dobbiamo far finta di nulla”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping, sottolineando che “la Lega non è in difficoltà”. “Ho visto qualche mio collega che parla di legge elettorale, il Pd ha proposta un tavolo per le riforme. Va bene, d’accordo, ma le bollette sono l’emergenza, che nei prossimi mesi sarà maggiore di quella pandemica”, ha aggiunto. Parlando della situazione pandemica in Italia e della fine dello stato di emergenza , Salvini rivela poi di aspettare il 31 marzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non sono per il toto, toto Casini, toto Renzi. Sela Dc è liberissimo di farlo. Il centrodestra ènel Paese, ha il dovere di mettersi. Ma sedice una cosa e ne fa un’altra come sul presidente della Repubblica non dobbiamo far finta di nulla”. Lo ha detto Matteoa Zapping, sottolineando che “la Lega non è in difficoltà”. “Ho visto qualche mio collega che parla di legge elettorale, il Pd ha proposta un tavolo per le riforme. Va bene, d’accordo, ma le bollette sono l’emergenza, che nei prossimi mesi sarà maggiore di quella pandemica”, ha aggiunto. Parlando della situazione pandemica in Italia e della fine dello stato di emergenza ,rivela poi di aspettare il 31 marzo ...

