Salto con gli sci | Pechino 2022 | Granerud in evidenza negli allenamenti | Bresadola in rodaggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Su un punto è bene rimanere chiari: le performance di oggi, al Zhangjiakou National Ski Jumping Centre, non sono sicuramente tra le più scintillanti della carriera degli atleti impegnati alle Olimpiadi Invernali di. Un fatto, però, che è del tutto normale: si cerca di trovare la misura di un trampolino non propriamente conosciuto, un Normal Hill che, del resto, neanche è il più frequentato (anzi) in Coppa del Mondo. Al di là di un primodi allenamento che vede i valori completamente diversi rispetto a quel che si vede dopo, è il norvegese Halvor Egnera mostrare le migliori cose. Per lui 11° posto nella prima serie (98 metri, 53.9 punti), 1° nella seconda (103.5 e 68.7) e 2° nella terza (104.5 e 58.4). Gli altri leader sono, nel primo, l’austriaco Manuel Fettner (101 e ...