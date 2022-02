«Dammi i soldi o ti sparo» | 24enne minaccia dipendente della banca

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Rapina, è questa l’accusa di cui dovrà rispondere undi Fiano Romano arrestato ieri dai militarisezione RadiomobileCompagnia di Monterotondo. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è ora agli arresti domiciliari. Leggi anche: Fiano Romano, scende dall’auto e un piratastrada lo travolge: bimbo di 5 anni in gravi condizioni, conducente positivo all’alcol test Rapina in pieno centro La rapina è stata messa a segno ieri pomeriggio ai dannifiliale di unasita nella centralissima via Matteotti. I testimoni hanno riferito che un ragazzo — simulando di avere una pistola nella tascafelpa — avevato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera ...

Rapina, è questa l'accusa di cui dovrà rispondere un 24enne di Fiano Romano arrestato ieri dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è ora agli arresti domiciliari. La rapina è stata messa a segno ieri pomeriggio ai danni della filiale di una banca sita nella centralissima via Matteotti. I testimoni hanno riferito che un ragazzo — simulando di avere una pistola nella tasca della felpa — aveva minacciato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera. I rapinatori sono stati descritti come vestiti di nero e parlanti un italiano apparentemente corretto, almeno nell'unica frase pronunciata da uno dei due: "Dammi i soldi, fai veloce". La dipendente non ha esitato e ha consegnato i contanti presenti in cassa. Dopo aver ottenuto il bottino, i malviventi sono fuggiti.