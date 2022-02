Bimbo precipita dall'ottavo piano di un palazzo e muore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tragedia alla periferia di Torino. Un Bimbo di due anni è caduto dall'ottavo piano di un palazzo in via Pacini. Il piccolo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono accorsi i carabinieri per gli accertamenti del... Leggi su europa.today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tragedia alla periferia di Torino. Undi due anni è cadutodi unin via Pacini. Il piccolo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono accorsi i carabinieri per gli accertamenti del...

Advertising

telecitynews24 : ??PRECIPITA DALL'OTTAVO PIANO DI UN PALAZZO A TORINO: MORTO BIMBO DI DUE ANNI?? Sono in corso le indagini?? #cronaca… - lagazzettato : Tragedia in via Pacini, bimbo di un anno precipita dall’ottavo piano - cronaca_news : Torino, dramma in via Pacini: bimbo di 2 anni precipita dall’ottavo piano e muore - rep_torino : Torino, bimbo di due anni precipita dall'ottavo piano di casa dei nonni e muore [di Carlotta Rocci] [aggiornamento… -