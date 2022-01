Papa Francesco ai genitori: “Non condannate i vostri figli per il loro orientamento sessuale” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Mai condannare un figlio. I genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli” devono saper “gestire questo e accompagnarli, non nascondersi in atteggiamento condannatorio“, ha detto Papa Francesco durante l’Udienza Generale del 26 gennaio nell’Aula Paolo VI, dove incontra i gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. “Penso ai genitori davanti a problemi dei figli”, ha proseguito il pontefice: “figli con tante malattie, figli ammalati, con patologie permanenti, quanto dolore lì”. genitori, ha sottolineato Bergoglio, “che vedono i figli che se ne vanno per una malattia”. Oppure, cosa ancora più triste, che “fanno delle ragazzate e fanno un incidente con la macchina”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Mai condannare uno. Iche vedono orientamenti sessuali diversi nei” devono saper “gestire questo e accompagnarli, non nascondersi in atteggiamento condannatorio“, ha dettodurante l’Udienza Generale del 26 gennaio nell’Aula Paolo VI, dove incontra i gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. “Penso aidavanti a problemi dei”, ha proseguito il pontefice: “con tante malattie,ammalati, con patologie permanenti, quanto dolore lì”., ha sottolineato Bergoglio, “che vedono iche se ne vanno per una malattia”. Oppure, cosa ancora più triste, che “fanno delle ragazzate e fanno un incidente con la macchina”. ...

