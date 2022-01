Ciclismo, Bernal ancora in terapia intensiva: le sue condizioni sono stabili (Di martedì 25 gennaio 2022) Egan Bernal, vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, è ancora in terapia intensiva. Il colombiano è stabile ed in fase di ulteriore valutazione dopo il grave incidente avvenuto durante un allenamento proprio in Colombia. Questa notte ha subito un ulteriore intervento chirurgico in seguito alle fratture della colonna vertebrale. Una dichiarazione della Clinica Universidad de La Sabana di Bogotà afferma che l’operazione “ha mantenuto intatta l’integrità neurologica e ha conservato la funzionalità dei segmenti coinvolti. Aspetteremo i suoi progressi nelle prossime 72 ore nell’Unità di terapia intensiva per vedere la risposta al corso del trattamento stabilito per questo trauma ad alta energia. Abbiamo immediatamente iniziato il percorso riabilitativo per ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Egan, vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, èin. Il colombiano è stabile ed in fase di ulteriore valutazione dopo il grave incidente avvenuto durante un allenamento proprio in Colombia. Questa notte ha subito un ulteriore intervento chirurgico in seguito alle fratture della colonna vertebrale. Una dichiarazione della Clinica Universidad de La Sabana di Bogotà afferma che l’operazione “ha mantenuto intatta l’integrità neurologica e ha conservato la funzionalità dei segmenti coinvolti. Aspetteremo i suoi progressi nelle prossime 72 ore nell’Unità diper vedere la risposta al corso del trattamentoto per questo trauma ad alta energia. Abbiamo immediatamente iniziato il percorso riabilitativo per ...

