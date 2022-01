Bambino di dieci anni è morto nel Cuneese. L'ospedale: "Deceduto per Covid" (Di martedì 25 gennaio 2022) A Torino, un Bambino di dieci anni è morto per Covid nella Terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo, che secondo quanto si apprende da fonti sanitarie non era ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) A Torino, undipernella Terapia intensiva dell'infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo, che secondo quanto si apprende da fonti sanitarie non era ...

