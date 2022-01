M5S | Diaco | delirio Alfonsi e consiglieri Pd su sessismo inesistente

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “L’assessorae le consigliere e idel Pd a suo supporto invocano deliranti accuse di ‘’ sul post della statua della porchetta voluta da loro, ma lo scorso 24 marzo 2021, in occasione della celebrazione delle Fosse Ardeatine, si dimenticarono di prendere le difese di Virginia Raggi quando in un vergognoso fotomontaggio targato Pd Lazio venne accostata a Benito Mussolini. Raggi-Benita, ancora lo ricordiamo.” “Evidentemente a lor signori sfugge il senso e la comprensione della lingua italiana: parlano diquando proprio non esiste, ma giustificano l’accostamento nazifascista per una donna che, unico primo cittadino della Capitale a farlo, ha combattuto Casapound con le unghie e con i denti”. Così in una nota Daniele, consigliere capitolino M5S e ...