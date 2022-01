Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il Comitato organizzatore annulla la vendita dei biglietti: “Spettatori presenti su invito” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino non saranno aperte al grande pubblico. La Cina ha infatti annullato i piani per la vendita dei biglietti, consentendo solo agli invitati di seguire le gare e le prove, quale parte della stretta sui controlli contro il Covid-19 e la temuta variante Omicron. “Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli Spettatori legati alle Olimpiadi, è stato deciso di adeguare il piano precedente sulla vendita dei biglietti al pubblico e della organizzazione degli Spettatori in loco”, ha chiarito il Comitato organizzatore in una nota. I biglietti per gli Spettatori per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lee le Paralimpiadidinon saranno aperte al grande pubblico. La Cina ha infattito i piani per ladei, consentendo solo agli invitati di seguire le gare e le prove, quale parte della stretta sui controlli contro il Covid-19 e la temuta variante Omicron. “Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e deglilegati alle, è stato deciso di adeguare il piano precedente sulladeial pubblico e della organizzazione degliin loco”, ha chiarito ilin una nota. Iper gliper la ...

