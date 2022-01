Marsiglia, mercato bloccato fino al 2023: la decisione della FIFA (Di sabato 15 gennaio 2022) La FIFA ha ufficialmente bloccato le prossime due sessioni di mercato del Marsiglia. Il motivo della decisione Guai in casa Marsiglia, dove l’affare Gueye è costato caro. Il giocatore nel 2020 passò all’OM dopo aver firmato, solo poche ore prima, un pre-contratto con il Watford. La FIFA ha deciso quindi di sospendere il giocatore per quattro mesi e non solo. fino all’inverno del 2023, infatti, il club non potrà operare sul mercato. La società però non ci sta e, secondo RMC Sport, è già pronta a presentare ricorso al TAR di Losanna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Laha ufficialmentele prossime due sessioni didel. Il motivoGuai in casa, dove l’affare Gueye è costato caro. Il giocatore nel 2020 passò all’OM dopo aver firmato, solo poche ore prima, un pre-contratto con il Watford. Laha deciso quindi di sospendere il giocatore per quattro mesi e non solo.all’inverno del, infatti, il club non potrà operare sul. La società però non ci sta e, secondo RMC Sport, è già pronta a presentare ricorso al TAR di Losanna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

