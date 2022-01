Prestigioso incarico per Massimiliano Lo Biondo, entra nella Commissione regionale Via-Vas (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – Il geologo monrealese Massimiliano Lo Biondo è stato nominato componente della Commissione Via-Vas della Regione Siciliana. Si tratta della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istituita presso l’Assessorato regionale per il Territorio e l’Ambiente della Regione Sicilia. Un incarico di prestigio per il professionista monrealese che si è insediato (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – Il geologo monrealeseLoè stato nominato componente dellaVia-Vas della Regione Siciliana. Si tratta dellaTecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza, istituita presso l’Assessoratoper il Territorio e l’Ambiente della Regione Sicilia. Undi prestigio per il professionista monrealese che si è insediato (Monrealelive.it)

monrealeatoday : Prestigioso incarico per Massimiliano Lo Biondo, entra nella Commissione regionale Via-Vas - - TelemiaLaTv : Il Cap. dei Carabinieri Fabrizio Macri lascia il comando di Locri per un nuovo prestigioso incarico - 5rsMegafono : ? ?????????? ?????????? ??????????????? L'attuale vescovo della Diocesi di #Cerignola #AscoliSatriano potrebbe ottenere un prestigio… - iltirreno : Pisa, prestigioso incarico per il professor Fabio Beltram. Farà parte dello staff internazionale dalla Bce: «Ma non… - AlessioPecoraro : Congratulazioni al mio amico @DavideDiNoi per il prestigioso incarico affidatogli dal segretario @EnricoLetta -