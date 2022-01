VIDEO – Napoli: le prime parole di Tuanzebe da calciatore azzurro (Di sabato 8 gennaio 2022) Poco fa è arrivato anche il tweet ufficiale del Napoli: Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore inglese , arrivato a titolo temporaneo dal Manchester United, ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da nuovo calciatore azzurro sui canali social ufficiali del club partenopeo. Ciao Axel! “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe.Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi allo stadio.Forza Napoli Sempre” pic.twitter.com/jMAwHvlwRA— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 8, 2022 “Sono molto felice di essere qui – dichiara entusiasta il centrale nel VIDEO -, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Poco fa è arrivato anche il tweet ufficiale del: Axelè un nuovo giocatore del. Il difensore inglese , arrivato a titolo temporaneo dal Manchester United, ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da nuovosui canali social ufficiali del club partenopeo. Ciao Axel! “Ciao a tutti i tifosi del, sono Axel.Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi allo stadio.ForzaSempre” pic.twitter.com/jMAwHvlwRA— Official SSC(@ssc) January 8, 2022 “Sono molto felice di essere qui – dichiara entusiasta il centrale nel-, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza...

Advertising

sscnapoli : Ciao Axel! ?? “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’o… - romeoagresti : Il #Napoli è arrivato allo Stadium // Napoli have arrived at Stadium ????@GoalItalia - teatrolafenice : ?? 'Tu vuò fa' l'americano' canta Renato Carosone, che nasceva oggi a Napoli nel 1920. Il video è tratto dal film 'T… - Enzolott : RT @sscnapoli: Ciao Axel! ?? “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di ved… - Meco_87 : RT @perchetendenza: #SiamoTuttiKean: Per chi esprime solidarietà all'attaccante della Juventus Moise Kean, colpito da ululati razzisti da p… -