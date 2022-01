Caiazza | “Insigne fuori rosa | qui si esagera”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzoha accettato l’offerta del Toronto dal giugno del 2022 si trasferirà in MLS. Il giocatore del Napoli ha ricevuto una proposta irrinunciabile: 11,5 milioni di euro a stagione, più un maxi bonus da 4,5 milioni di euro ogni stagione legato a presenze e risultati. Insomma un ingaggio che in Italia nessuno gli avrebbe accordato.lunedì firma col Toronto, anche perché non sono arrivate altre offerte importanti dall’Europa e la proposta di rinnovo del Napoli non è stata ritenuta congrua.uomo immagine “a Toronto non avrà solo un ingaggio elevato, ma sarà anche l’uomo immagine del Toronto” dice Salvatorede Il Roma ai microfoni di Radio Goal. “Si sta lavorando per definire i dettagli di questi ulteriori accordi commerciali. Leggo però che c’è chi vorrebbe il ...