Mercato Milan – Fissato un incontro con Mendes per il rinnovo di Leao (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, il Milan avrebbe Fissato un incontro con Jorge Mendes per il rinnovo di Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, ilavrebbeuncon Jorgeper ildi Rafael

Advertising

tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - sportmediaset : Milan, sprint per #Botman: si lavora su formula e cifre. #SportMediaset - Gazzetta_it : Milan, operazione sorpasso: Botman in pole, si tratta per Adli - Smashdevil_19 : @NandoPiscopo1 @_IlBoris Mercato in uscita: per Castillejo il Milan vuole 7/8M, si sta discutendo di questo con il… - PianetaMilan : Mercato @acmilan - Fissato un incontro con #Mendes per il rinnovo di #Leao #ACMilan #Milan #SempreMilan -