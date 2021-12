Facundo Medina nei guai | arrestato per violenze sull’ex compagna

(Di domenica 26 dicembre 2021)pernei confronti dell’ex fidanzata: disavventura per il difensore del Lens Disavventura pernel giorno di Santo Stefano dalle autorità del comune francese di Arras con l’accusa dicontro l’ex fidanzata. Come riportato da L’Equipe, il difensore classe ’99 del Lens avrebbe colpito la giovane a seguito di una lite. Immediata la smentita del calciatore: secondo i testimoni, sarebbe lui a essere stato aggredito dalla donna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

