Un Posto al Sole anticipazioni, un’altra coppia in crisi: momenti difficili per la Poggi (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati di Un Posto al Sole. Rossella e Riccardo verso la rottura: le anticipazioni La storica soap opera napoletana Un Posto al Sole continua ad appassiona il pubblico di Rai Tre. Nelle puntate in onda fino al 31 dicembre 2021, non mancheranno nuovi colpi di scena per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati di Unal. Rossella e Riccardo verso la rottura: leLa storica soap opera napoletana Unalcontinua ad appassiona il pubblico di Rai Tre. Nelle puntate in onda fino al 31 dicembre 2021, non mancheranno nuovi colpi di scena per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Mario_Bexxx : @sandraamurri1 E' ovvio, si. Però poi ci sono i fenomeni da baraccone, che per un posto al sole dei riflettori, sui… - Lorenzo83497205 : RT @Soleilandia: Il ratto é andata via dalla stanza per dormire con la dolce Sophie. Meglio, cosí Sole potrà dormire libera, spenzierata e… - LisiNovella : RT @LisiNovella: Foto mia - Albero posto all'ingresso della SAGRADA FAMILIA , le cui Luci sono date dal riverbero del Sole sulle 2400 pietr… - perotta_carmen : RT @Soleilandia: Il ratto é andata via dalla stanza per dormire con la dolce Sophie. Meglio, cosí Sole potrà dormire libera, spenzierata e… - maximassimo78 : RT @Soleilandia: Il ratto é andata via dalla stanza per dormire con la dolce Sophie. Meglio, cosí Sole potrà dormire libera, spenzierata e… -