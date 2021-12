Incidente nella notte a Pedrengo | 5 feriti | due molto gravi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 dicembre 2021). Cinque persone sono rimaste ferite, due in modograve, in unavvenuto lungo la statale della Valseriana, a, ladi Natale. Poco dopo mezzail sinistro che, stando alle prime informazioni, ha visto coinvolto solo il veicolo su cui viaggiavano i 5, tra cui una donna di 31 anni due uomini di 34 e 43. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Bergamo e i soccorritori dell’Areu con ambulanze e auto mediche che hanno portato iall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: due in codice rosso. I carabinieri di Bergamo stanno ricostruendo la dinamica dell’. Seguono aggiornamenti