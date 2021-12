Icardi-Juve si complica, ecco i motivi! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mauro Icardi è uno degli attaccanti monitorati dalla Juventus per gennaio, secondo TMW l’obiettivo è portarlo a Torino in prestito ma tra le idee c’è anche uno scambio con Arthur. L’ex capitano dell’Inter guadagna 10 milioni di euro a stagione e ad oggi c’è stata solo un’apertura ma nessun affondo. Mauro Icardi, PSG Questa stagione ha realizzato 4 gol in 19 partite, ma pur non essendo titolare Pochettino lo considera “un calciatore di cui qualsiasi squadra avrebbe bisogno, in una squadra serve equilibrio ed è quello che Mauro ci da.” Il tecnico si è espresso così durante la conferenza stampa di ieri ed è sicuramente un segnale sulla sua volontà di trattenere il giocatore. Intanto ieri sera Mauro ha salvato il PSG da una sconfitta contro il Lorient con un gol al 91?, ripagando la fiducia del suo allenatore. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mauroè uno degli attaccanti monitorati dallantus per gennaio, secondo TMW l’obiettivo è portarlo a Torino in prestito ma tra le idee c’è anche uno scambio con Arthur. L’ex capitano dell’Inter guadagna 10 milioni di euro a stagione e ad oggi c’è stata solo un’apertura ma nessun affondo. Mauro, PSG Questa stagione ha realizzato 4 gol in 19 partite, ma pur non essendo titolare Pochettino lo considera “un calciatore di cui qualsiasi squadra avrebbe bisogno, in una squadra serve equilibrio ed è quello che Mauro ci da.” Il tecnico si è espresso così durante la conferenza stampa di ieri ed è sicuramente un segnale sulla sua volontà di trattenere il giocatore. Intanto ieri sera Mauro ha salvato il PSG da una sconfitta contro il Lorient con un gol al 91?, ripagando la fiducia del suo allenatore. Simone Borghi

