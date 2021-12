Roma, che sorpresa ai tifosi più fedeli | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Roma ha fatto un regalo speciale ai suoi tifosi più fedeli. Ecco la sorpresa del club giallorosso in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha fatto un regalo speciale ai suoipiù. Ecco ladel club giallorosso in questo

Advertising

Ettore_Rosato : All'apertura della campagna elettorale per le #suppletive di Roma con @valerio_casini Un giovane in gamba, che da… - reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «C’è da chiedersi: ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l’a… - Ettore_Rosato : PD vuole fare mobilitazione per #ddlzan già affossato con le sue mani. Curioso Letta lo rispolveri prima della camp… - Massimob5 : NOI SEMO QUELLI ...DER CHIAMA ROMA 3 1 3 1...CHE GIUOCO VI ABBIAMO LASCIATO FARE........AL PUNTO DELL'ASSURDO.....CHI E ' IL SINDACO ROMA? - MicheleGalvani : Questa è la Panoramica a salire. Chi conosce #Roma sa benissimo che qui non c'è mai #traffico. Mai. Una follia. Un… -