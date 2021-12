La norma sulla magistratura ordinaria rischia di paralizzare la giustizia (Di martedì 21 dicembre 2021) di Vincenzo Crasto* L’emendamento alla Legge di bilancio sulla magistratura onoraria rischia di determinare l’assoluta paralisi della giustizia, atteso che ai magistrati onorari è affidato il 60% del contenzioso del nostro Paese. I giudici di pace trattano circa un milione di processi annui in materie anche molto delicate, quali quella penale e l’immigrazione, nel civile in Tribunale i gop decidono cause di rilevante valore economico, i vice procuratori sostengono l’accusa dinanzi al monocratico nella quasi totalità dei procedimenti penali. Il pesantissimo taglio delle retribuzioni, che per i giudici di pace arriva fino ad oltre la metà dei compensi, determinerà il conseguente blocco degli uffici giudiziari e produrrà il sorgere di un ulteriore contenzioso anche di natura costituzionale. E’ irragionevole ed ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 dicembre 2021) di Vincenzo Crasto* L’emendamento alla Legge di bilancioonorariadi determinare l’assoluta paralisi della, atteso che ai magistrati onorari è affidato il 60% del contenzioso del nostro Paese. I giudici di pace trattano circa un milione di processi annui in materie anche molto delicate, quali quella penale e l’immigrazione, nel civile in Tribunale i gop decidono cause di rilevante valore economico, i vice procuratori sostengono l’accusa dinanzi al monocratico nella quasi totalità dei procedimenti penali. Il pesantissimo taglio delle retribuzioni, che per i giudici di pace arriva fino ad oltre la metà dei compensi, determinerà il conseguente blocco degli uffici giudiziari e produrrà il sorgere di un ulteriore contenzioso anche di natura costituzionale. E’ irragionevole ed ...

