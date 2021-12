I mille colori della natura allo Zoo di Napoli: ecco il programma speciale per il Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche in inverno la gioia di una passeggiata nella bellezza tra vegetazione e animali. Il nuovo ingresso allo Zoo di Napoli di via Terracina 197 (solo nel week-end), si aggiunge agli altri due Viale J.F. Kennedy 76 (tutti i giorni) e Via Arturo Labriola 74 (solo nel week-end). Arriva lo Zoo Experience Giraffe ore 10,30/11.00 o 15.30/16.00, solo su prenotazione laboratorio didattico l’Albero di Jula e Mya ore 12.00/13.00. Tour guidato: la tigre bianca tra mistero e fascino ore 14.00/15.00. Ma una visita allo Zoo di Napoli non è solo una giornata all’aperto in un parco curato e ricco di vegetazione, ma un incontro con la bellezza della natura, e i mille colori come un inno alla vita. Soprattutto nei giorni di sole, non rari anche in inverno, quando la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche in inverno la gioia di una passeggiata nella bellezza tra vegetazione e animali. Il nuovo ingressoZoo didi via Terracina 197 (solo nel week-end), si aggiunge agli altri due Viale J.F. Kennedy 76 (tutti i giorni) e Via Arturo Labriola 74 (solo nel week-end). Arriva lo Zoo Experience Giraffe ore 10,30/11.00 o 15.30/16.00, solo su prenotazione laboratorio didattico l’Albero di Jula e Mya ore 12.00/13.00. Tour guidato: la tigre bianca tra mistero e fascino ore 14.00/15.00. Ma una visitaZoo dinon è solo una giornata all’aperto in un parco curato e ricco di vegetazione, ma un incontro con la bellezza, e icome un inno alla vita. Soprattutto nei giorni di sole, non rari anche in inverno, quando la ...

