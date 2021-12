Quanto sono cresciuti i piccoli di casa?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) William e Kate: i loro 10 anni di matrimonio guarda le foto La cartolina delle Festività dei duchi di Cambridge è arrivata via social, puntale come ogni anno, qualche giorno prima di Natale (anche se in anticipo di una settimana rispetto all’anno scorso). E rappresenta la royal family al gran completo: papà William, 39, mamma Kate, 39, e i tre figli George, 8, Charlotte, 6, e Louis, 3, ultimo arrivato. «Lieti di condividere una nuova immagine della famiglia», hanno scritto come didascalia al post. Leggi anche › Il principe William si racconta in un ...