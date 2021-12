Ambulanze senza medici, interviene il consigliere Santoro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il consigliere comunale e provinciale di Salerno Dante Santoro interviene sul tema delle Ambulanze sprovviste di medici dopo l’ultimo episodio a Salerno, portato alla ribalta mediatica dal cittadino salernitano Fabio Ferrantino, e che sono un problema sentito in tutta la provincia di Salerno: “Presento un’ interrogazione urgente in Comune e Provincia, inoltre chiederò conto alla Regione di come sia possibile che tra tanti temi trattati dalle Istituzioni, al netto delle mirabolanti promesse e slogan, non sia mai stato prioritario prevedere sistematicamente e sempre la presenza di un medico sulle Ambulanze che integrano il servizio di emergenza e pronto soccorso. Gli Enti pubblici hanno il dovere di disciplinare, regolare e rendere efficienti i servizi offerti al ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcomunale e provinciale di Salerno Dantesul tema dellesprovviste didopo l’ultimo episodio a Salerno, portato alla ribalta mediatica dal cittadino salernitano Fabio Ferrantino, e che sono un problema sentito in tutta la provincia di Salerno: “Presento un’ interrogazione urgente in Comune e Provincia, inoltre chiederò conto alla Regione di come sia possibile che tra tanti temi trattati dalle Istituzioni, al netto delle mirabolanti promesse e slogan, non sia mai stato prioritario prevedere sistematicamente e sempre la predi un medico sulleche integrano il servizio di emergenza e pronto soccorso. Gli Enti pubblici hanno il dovere di disciplinare, regolare e rendere efficienti i servizi offerti al ...

