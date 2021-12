Sci alpino, startlist discesa donne Lake Louise 4/12: programma, orario, tv, pettorali delle azzurre (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo un’inizio settimana reso difficoltoso dal meteo implacabile le discesiste più veloci del globo sono pronte a replicare la libera andata in scena poche ore fa sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise. Anche stasera tutte a caccia di Sofia Goggia, dominatrice indiscussa sul tracciato canadese e decisa a riconfermarsi dopo la stratosferica prestazione di ieri. In caso di vittoria la bergamasca avanzerebbe una forte candidatura al globo di cristallo dato che la concorrenza fatica ad ingranare la marcia in questo avvio stagionale. Le svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter sono chiamate al riscatto ma gli acciacchi le perseguitano, mentre Ester Ledecka e Kira Weidle pare abbiano perso un po’ di smalto rispetto alla scorsa stagione. programma SCI alpino FEMMINILE OGGI Sabato 4 dicembre Ore 20.30 – ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo un’inizio settimana reso difficoltoso dal meteo implacabile le discesiste più veloci del globo sono pronte a replicare la libera andata in scena poche ore fa sulla Men’s Olympic Downhill di. Anche stasera tutte a caccia di Sofia Goggia, dominatrice indiscussa sul tracciato canadese e decisa a riconfermarsi dopo la stratosferica prestazione di ieri. In caso di vittoria la bergamasca avanzerebbe una forte candidatura al globo di cristallo dato che la concorrenza fatica ad ingranare la marcia in questo avvio stagionale. Le svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter sono chiamate al riscatto ma gli acciacchi le perseguitano, mentre Ester Ledecka e Kira Weidle pare abbiano perso un po’ di smalto rispetto alla scorsa stagione.SCIFEMMINILE OGGI Sabato 4 dicembre Ore 20.30 – ...

