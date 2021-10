Inter, missione compiuta: Sheriff arrestato e prima gioia in Champions (Di martedì 19 ottobre 2021) L'Inter arresta lo Sheriff e riprende colore in Champions, dove in casa non vinceva dal 2 - 0 al Borussia Dortmund nel pre Covid, il 23 ottobre 2019. Decidono un super Dzeko, il guerriero Vidal e De ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) L'arresta loe riprende colore in, dove in casa non vinceva dal 2 - 0 al Borussia Dortmund nel pre Covid, il 23 ottobre 2019. Decidono un super Dzeko, il guerriero Vidal e De ...

