Caso di omicidio-suicidio, resta senza genitori un bambino di 10 anni (Di sabato 16 ottobre 2021) Caso di omicidio-suicidio, i vicini hanno dato l'allarme dopo le urla della donna: indagano i carabinieri Carabinieri (Getty Images)Si dovrebbe trattare di un Caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Montesilvano, nel Pescarese. Le vittime sono marito e moglie, due 50enni romeni in Italia da quindici anni. I corpi sono stati trovati nella cucina dell'appartamento dove vivevano e le indagini stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chi abbia agito per prima. La famiglia era composta anche dall'unico figlio della coppia, un bambino di dieci anni, assente al momento della tragedia perché a scuola. A dare l'allarme sono stati i vicini, spaventati dalla urla provenienti dalla casa. Sul posto sono ...

