Dall’Austria all’Etiopia | le notizie dal mondo di questa settimana

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Austria Il cancelliere Sebastian Kurz si è dimesso a seguito di uno scandalo legato alla corruzione ed è stato sostituito dal ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg. Iraq Nessuna coalizione ha ottenuto la maggioranza alle elezioni parlamentari del 10 ottobre, le quinte dall’invasione occidentale. Il movimento legato al religioso Muqtada al-Sadr ha aumentato i seggi in parlamento e governa diverse delle 18 province del Paese, inclusa Baghdad. Sconfitte le milizie vicine all’Iran, rappresentate per lo più dall’alleanza Fatah. Affluenza ai minimi intorno al 41 per cento. Bangladesh Dacca ha disposto il trasferimento dei rifugiati Rohingya fuggiti dal Myanmar sull’isola di Bhasan Char, un territorio vulnerabile dal punto di vista ambientale, che ad oggi ospita quasi 20mila persone. Nel Paese vivono circa 1,1 milioni di Rohingya. Afghanistan Un attentato rivendicato dal sedicente ...