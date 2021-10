Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Si Avvicina a Costabile! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: per Gemma arrivano momenti molto sereni al fianco di Costabile, con cui va a passeggiare nel bosco. Intanto Ida e Marika tornano a scontrarsi… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto di Gemma che è uscita con Costabile. I due si sono trovati particolarmente bene insieme e non sono mancate battute da parte di Tina. Si è parlato anche di Andrea Nicole. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma inizia a frequentare Costabile! La Puntata quotidiana di Uomini e ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 14 ottobre 2021)di: perarrivano momenti molto sereni al fianco di Costabile, con cui va a passeggiare nel bosco. Intanto Ida e Marika tornano a scontrarsi… Nellaquotidiana di, si è parlato molto diche è uscita con Costabile. I due si sono trovati particolarmente bene insieme e non sono mancate battute da parte di Tina. Si è parlato anche di Andrea Nicole. Ecco che cosa è successo nelladidiinizia a frequentareLaquotidiana die ...

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - marcodimaio : Una bella pagina: la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla parità salariale tra donne e uomi… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - IsaeChia : #UominieDonne: l’opinione di @isabenanti sulla puntata del 14/10/21 - sosarteee : RT @tennantslaugh: Possiamo smetterla di romanticizzare in questo modo le tradizioni teatrali in cui alle donne non era permesso recitare?… -