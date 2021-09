Europa League 2021/2022: brillano Olympiakos, Lione e PSV: il Leicester cade a Varsavia (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo Spartak Mosca beffa il Napoli al Maradona. Promes ed Ignatov, infatti, ribaltano il vantaggio partenopeo arrivato dopo appena 1? grazie ad Elmas. Lo stesso Promes sigla l’1-3 al 90?. A nulla servirà il gol del solito Ohsimen nel recupero che va a fissare il punteggio sul definitivo 2-3. Gli uomini di Spalletti, rimasti anche in dieci dopo l’espulsione di Mario Rui nel primo tempo, rimangono comunque secondi nel Gruppo C. Sorride il Legia Varasavia, che batte per 1-0 in casa il Leicester e ora ha ben quattro punti di vantaggio proprio sugli azzurri. Nel Gruppo A bene il Lione, che risolve la pratica Brondby nella ripresa grazie ad una doppietta di Ekombi e ad una rete di Aouar. Alle spalle dei francesi, primi a quota 6, c’è lo Sparta Praga, che ha sconfitto di misura gli scozzesi dei Rangers approfittando anche dell’uomo in più. Il PSV demolisce lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo Spartak Mosca beffa il Napoli al Maradona. Promes ed Ignatov, infatti, ribaltano il vantaggio partenopeo arrivato dopo appena 1? grazie ad Elmas. Lo stesso Promes sigla l’1-3 al 90?. A nulla servirà il gol del solito Ohsimen nel recupero che va a fissare il punteggio sul definitivo 2-3. Gli uomini di Spalletti, rimasti anche in dieci dopo l’espulsione di Mario Rui nel primo tempo, rimangono comunque secondi nel Gruppo C. Sorride il Legia Varasavia, che batte per 1-0 in casa ile ora ha ben quattro punti di vantaggio proprio sugli azzurri. Nel Gruppo A bene il, che risolve la pratica Brondby nella ripresa grazie ad una doppietta di Ekombi e ad una rete di Aouar. Alle spalle dei francesi, primi a quota 6, c’è lo Sparta Praga, che ha sconfitto di misura gli scozzesi dei Rangers approfittando anche dell’uomo in più. Il PSV demolisce lo ...

