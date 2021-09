Tale e Quale Show | Alba Parietti uragano con Damiano dei Maneskin ma vince l’omaggio agli Anni 70

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 settembre 2021) Iniziano già a delinearsi i vari ruoli all’interno della nuova edizione di2021: in onda ogni venerdì sera in prima serata su Rai Uno. Nellodi Carlo Conti, infatti, la classifica sembra essere già spaccata in due: nella parte più bassa Federica Nargi, Biagio Izzo ementre nella parte più alta I Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson e Francesca Alotta. E anche la seconda puntata di questa undicesima edizione non fa eccezione. Ma, in ogni caso, anche chi si trova nel fondo della classifica, non perde l’ironia e l’entusiasmo di esibirsi sul palco delnt di Rai Uno. Vero colpo di teatro stavolta è stato quello diche – dopo una poco entusiasmante Loredana Bertè – si è cimentata ...